Елена Исинбаева рассказала о своей любви с первого взгляда и на всю жизнь

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала об интересном факте своей биографии — любви к дельфинам.



«Все организаторы соревнований знали о моей бескрайней любви к дельфинам. Каждый раз, когда выступала в разных странах, мне устраивали встречу с ними. Журналисты всё время спрашивали, за что я их так сильно люблю.

Ответить коротко не получится, да и, наверное, нет человека, который бы их не любил. Но у меня с ними была любовь с первого взгляда. В 2004 году я впервые дотронулась до них, и сразу было ощущение «сильного энергетического контакта». С тех пор их символ сопровождает меня во всём, что я делаю. Моя любовь к ним на всю жизнь!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».