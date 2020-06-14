Гимнастка Байлз показала забавное выражение у своих французских бульдогов

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз выложила фотографию с двумя французскими бульдогами. Одна собака стоит на земле рядом со спортсменкой, другую она держит на руках. У обеих собак забавное и не очень довольное выражение морды.



«Просто не могу. Посмотрите только, как мои французские бульдоги говорят «нет», — написала Байлз.

Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».

23-летняя Байлз также является 19-кратной чемпионкой мира — это рекорд первенств планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30 медалей) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только советской гимнастке Ларисе Латыниной.