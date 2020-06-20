Гимнаст Нагорный, исполняя сальто назад, перелетел через жену

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Спортсмен, исполняя сальто назад, перелетает через присевшую завязать шнурок девушку. Её роль исполнила жена Нагорного, чемпионка мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова. Супруги разыграли сценку так, что занятая своей обувью Дарья, заметила перелетевшего через неё Никиту уже после исполнения сальто.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Члены сборной России по спортивной гимнастике 25 мая вернулись к тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое». До этого в течение двух месяцев спортсмены находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и поддерживали форму в домашних условиях.



Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье. Оба турнира выиграл в 2019 году.