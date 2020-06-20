«Когда твой лучший друг немножко кот». Солдатова опубликовала селфи с любимым котом

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию селфи со своим котом Синабоном и объявила конкурс на лучшую подпись для фото.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчики предложили множество заголовков. Приводим лишь некоторые из них.
_superrusyy_: Когда в сердце и в характере ты немножко Синабон.
alexsa_privat_08: Хозяйка, с чего это ты взяла, что это ты фоткаешься? Мне кажется, это мой «инстаграм»!
alexfaiter: Домашние животные похожи взглядом на хозяев.
sea9525: Свою королеву Сашу никому не отдам.
tagirovich777: Взгляды-то одинаковые.
ig_or3090: Две кисуни.
love_arina_and_dina_averiny: Когда твой лучший друг немножко кот.
alikueen: Мы с котом в унисон.
al.eks4465: Король кот со своей принцессой.
igorpalagecha: Две сердитые мордашки — Синабон с хозяйкой Сашей!
- 21 июня 2020
-
00:17
- 20 июня 2020
-
23:32
-
22:42
-
19:44
-
19:25
-
18:08
-
17:52
-
17:01
-
15:02
-
10:55
- 19 июня 2020
-
23:22
-
22:29
-
19:57
-
19:24
-
17:43
-
16:30
-
15:18
-
14:04
-
13:00
-
10:33
-
10:17
-
09:41
- 18 июня 2020
-
21:49
-
20:53
-
15:25
-
14:28
-
12:15
-
11:17
-
10:36
-
09:40
-
00:48
- 17 июня 2020
-
23:05
-
20:24
-
19:39
-
19:06