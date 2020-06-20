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«Когда твой лучший друг немножко кот». Солдатова опубликовала селфи с любимым котом

«Когда твой лучший друг немножко кот». Солдатова опубликовала селфи с любимым котом
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию селфи со своим котом Синабоном и объявила конкурс на лучшую подпись для фото.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики предложили множество заголовков. Приводим лишь некоторые из них.

_superrusyy_: Когда в сердце и в характере ты немножко Синабон.

alexsa_privat_08: Хозяйка, с чего это ты взяла, что это ты фоткаешься? Мне кажется, это мой «инстаграм»!

alexfaiter: Домашние животные похожи взглядом на хозяев.

sea9525: Свою королеву Сашу никому не отдам.

tagirovich777: Взгляды-то одинаковые.

ig_or3090: Две кисуни.

love_arina_and_dina_averiny: Когда твой лучший друг немножко кот.

alikueen: Мы с котом в унисон.

al.eks4465: Король кот со своей принцессой.

igorpalagecha: Две сердитые мордашки — Синабон с хозяйкой Сашей!

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