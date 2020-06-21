Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина в День медицинского работника рассказала о прабабушке.
«Прабабушка Зоя была врачом. Окончила Смольный институт благородных девиц. В гражданскую войну 1917 года спасала раненых. Позже работала в лаборатории. Третье фото (1949 г.) — она в советской больнице, учит медиков.
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Когда мама решила в детстве, что тоже хочет быть доктором, бабушка провела небольшой эксперимент. Принесла домой разодранного котом, но ещё живого голубя, который истекал кровью. Подозвала маму, отдала ей в руки этого голубя и пошла за бинтами, чтобы сделать ему перевязку. Когда вернулась, обнаружила, что мама упала в обморок, а голубь куда-то сбежал. Вердикт был безоговорочным: «Такие врачи нам не нужны».
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Очень жаль, что не могу поговорить с прабабушкой. Уверена, она рассказала бы мне много интересных историй про врачебную практику. Тем более что в детстве я тоже мечтала о карьере хирурга.
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Поздравляю всех причастных с Днём медицинского работника. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за то, что рискуете жизнью ради других и всегда готовы прийти на помощь. Особенно сейчас, когда в мире продолжается эпидемия нового коронавируса», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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