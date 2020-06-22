«Скучает по соревнованиям?..» Гимнастка Солдатова показала архивное фото

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на одном из соревнований. На снимке спортсменка стоит с призовым кубком и дипломом.

«Скучает по соревнованиям?..» — подписала она изображение.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Комментарий к снимку оставила, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

«Очень! Но больше всего раздражает неопределённость… Когда они будут? Будут ли вообще или их снова перенесут? Наверное, самое сложное — тренироваться, не зная будущего. А ты, Саня, скучаешь?» — написала она.