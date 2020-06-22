«Скучает по соревнованиям?..» Гимнастка Солдатова показала архивное фото
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на одном из соревнований. На снимке спортсменка стоит с призовым кубком и дипломом.
«Скучает по соревнованиям?..» — подписала она изображение.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Комментарий к снимку оставила, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
«Очень! Но больше всего раздражает неопределённость… Когда они будут? Будут ли вообще или их снова перенесут? Наверное, самое сложное — тренироваться, не зная будущего. А ты, Саня, скучаешь?» — написала она.
Гимнастка Солдатова изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол. Видео
- 22 июня 2020
-
09:32
-
09:15
-
00:36
- 21 июня 2020
-
23:31
-
22:39
-
20:07
-
18:31
-
18:07
-
16:23
-
13:00
-
11:26
-
00:17
- 20 июня 2020
-
23:32
-
22:42
-
19:44
-
19:25
-
18:08
-
17:52
-
17:01
-
15:02
-
10:55
- 19 июня 2020
-
23:22
-
22:29
-
19:57
-
19:24
-
17:43
-
16:30
-
15:18
-
14:04
-
13:00
-
10:33
-
10:17
-
09:41
- 18 июня 2020
-
21:49
-
20:53
Партнерский контент