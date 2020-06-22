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«Она как спецназовец: можно на разборку, но не в постель». Врач Кудзаев — о Кастер Семене

«Она как спецназовец: можно на разборку, но не в постель». Врач Кудзаев — о Кастер Семене
Другие / Лёгкая атлетика 0

Спортивный врач Казбек Кудзаев поделился мнением о двукратной олимпийской чемпионке Кастер Семене, которая специализируется в беге на 800 и 1500 метров.

«В личной жизни у неё будут проблемы. Тестостерон — антипод женским гормонам: уменьшается женская энергетика, привлекательность и сексуальность.

Это женщина, похожая на спецназовца. С ней можно пойти на разведку и разборку… Но не в постель», — приводятся слова Кудзаева в канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

29-летняя Семеня — двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016 годов), двукратная чемпионка мира на дистанции 800 метров.

Напомним, спортсменка состоит в однополом браке. Не так давно она намекнула, что у неё и у её партнёрши родился ребёнок.

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