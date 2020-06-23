ВФЛА попросила помощи на выплату $ 11 млн штрафа World Athletics

Вице-президент ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики) Эдуард Безуглов рассказал, что организация не сможет заплатить штраф Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). До 1 июля ВФЛА, временно отстранённая World Athletics из-за допингового скандала, должна выплатить $ 11,6 млн штрафа.
«У ВФЛА таких денег нет. На помощь должны прийти либо государство, либо меценаты», — приводят слова Безуглова «Известия».
Ранее бывший кандидат в президенты ВФЛА Михаил Гусев рассказал, что организация до 1 июля должна заплатить World Athletics $ 11,6 млн, чтобы российские легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Помимо штрафа в $ 5 млн ещё $ 5 млн надо будет перечислить на депозит. Эти деньги России простят, если не будет допущено аналогичных нарушений. Ещё $ 1,6 млн придётся отдать за работу комиссии Руне Андерсена, которая создана для восстановления статуса ВФЛА.
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