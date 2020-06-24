«Забеременели?» Подписчики отреагировали на новое фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две новые фотографии. На первом фото спортсменка позирует в голубом наряде, на втором — выполняет растяжку на перилах.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
Один из подписчиков, взглянув на фото, предположил, что Севастьянова ждёт ребёнка.
«Забеременели?» — написал он.
Другому пользователю не понравилось, что спортсменка демонстрирует фотографии из Монте-Карло.
«Становишься похожей на Волочкову! Прекращай эти никчёмные шпагаты! И почему в Монте-Карло? А как же родина?» — написал он.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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