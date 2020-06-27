«Разыскивается пресс двухлетней давности». Маргарита Мамун опубликовала фото на пляже

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию на берегу моря. Спортсменка, одетая только в купальник, на носочках стоит на мокром песке.
«Внимание! Разыскивается пресс двухлетней давности. Кто найдёт, пишите в директ!» — подписала Мамун фотографию.
Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился сын, которого назвали Львом.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
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