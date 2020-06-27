«Зачем так с нами?» Ефимова поразила фанатов фотографией в чёрном купальнике

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию, сделанную на пляже Манхэттен Бич в Калифорнии. Ефимова позирует спиной в открытом чёрном купальнике. Лицо спортсменки с ироничной улыбкой повёрнуто на камеру.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Подписчиков поразили сексуальные формы Ефимовой.

nikola_yakovlev93: Как сексуально!

eugene.ya: Побольше абсурда!

baikov6842: Юля, в твоём случае не абсурдного, а прекрасного.

lehasj81: Правильно! Фоткайтесь без него!

sanan23: Самая шикарная.

vinnik2301: Невозможно подобрать эпитет, чтобы описать это сногсшибательное фото!

dnlodygin69: Зачем же так с нами?

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).