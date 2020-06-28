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Андрей Филатов: речи о переносе турнира претендентов из Екатеринбурга не идёт

Андрей Филатов: речи о переносе турнира претендентов из Екатеринбурга не идёт
Другие / Шахматы 0

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заверил, что турнир претендентов в Екатеринбурге, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён осенью. Место проведения турнира останется неизменным.

«Речи о переносе турнира претендентов из Екатеринбурга в какой-либо другой город не идёт. Партии второго круга будут сыграны осенью. Если, конечно, нам позволит эпидемиологическая обстановка в мире», — приводит слова Филатова РИА «Новости».

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров было прервано после завершения первого круга из-за пандемии коронавируса. Накануне генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский не исключил, что второй круг может быть проведён не в России. Победитель турнира претендентов сыграет в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

ФИДЕ не исключает, что второй круг турнира претендентов может пройти не в России
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