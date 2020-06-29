Казань примет Специальную Олимпиаду. Это Игры для людей с умственными отклонениями

Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года пройдут в Казани. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт», ссылаясь на сообщение организаторов.

Напомним, Специальная Олимпиада – мероприятие для спортсменов с умственными отклонениями.

«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана – Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — отмечается в сообщении организаторов.

«Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести у себя Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всём мире», — добавила президент Специальной Олимпиады Мэри Дэвис.