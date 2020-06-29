Владимир Крамник отреагировал на слухи о возобновлении карьеры

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник сообщил, что не планирует возобновлять карьеру.

Об уходе из спорта Крамник объявил в январе 2019 года. В последнее время шахматист принимает участие в онлайн-турнирах, и многие предположили, что он готовится к полноценному возвращению.

«Иногда играю в быстрые шахматы, блиц. Сейчас приостановились многие мои проекты, появилось время, но я не занимаюсь шахматами каждый день, как профессионал.

Возможно, когда все мои проекты возобновятся, времени станет меньше, то я перестану играть совсем. Но сейчас я получаю удовольствие даже больше, чем когда был профессионалом. Сейчас это моё хобби, я в удовольствие играю. Это не является моим возвращением в шахматы, возобновлением карьеры», — цитирует Крамника ТАСС.