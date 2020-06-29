«Тропическая красотка». Подписчики оценили пляжные фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» новые фотографии. На снимках спортсменка позирует на пляже.

«Жду-жду, когда можно будет рвануть на море, а лучше океан», — подписала она фотографии.

Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к соответствующему посту гимнастки.

«Ох, я тоже. Надеюсь, дождёмся».

«У-у-ух, Солди, тропическая красотка».

«Фигура классная».

«Какая красавица».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).