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«Тропическая красотка». Подписчики оценили пляжные фото гимнастки Солдатовой

«Тропическая красотка». Подписчики оценили пляжные фото гимнастки Солдатовой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» новые фотографии. На снимках спортсменка позирует на пляже.

«Жду-жду, когда можно будет рвануть на море, а лучше океан», — подписала она фотографии.

Фото: https://www.instagram.com/soldy21/?hl=ru

Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к соответствующему посту гимнастки.

«Ох, я тоже. Надеюсь, дождёмся».
«У-у-ух, Солди, тропическая красотка».
«Фигура классная».
«Какая красавица».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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