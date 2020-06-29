Зеппельт — о письме российских легкоатлетов: не уверен, что это умный ход

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт не считает умным ходом открытое письмо российских легкоатлетов в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Комиссия спортсменов ВФЛА во главе с председателем Еленой Исинбаевой предпринимает в письме очередную попытку доказать, что российские легкоатлеты должны иметь возможность получения нейтрального статуса и выступления на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. До 1 июля ВФЛА должна выплатить $ 5 млн.
«Ещё одна попытка избежать санкций и последствий, вызванных гигантским российским допинговым скандалом: Исинбаева написала открытое письмо в МОК и World Athletics перед дедлайном уплаты штрафа ВФЛА. Я не уверен, что это умный ход», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».
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