Непомнящий проиграл Гири в первом полуфинальном матче шахматного турнира Chessable Masters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в первом полуфинальном матче шахматного онлайн-турнира Chessable Master. Матч завершился со счётом 3-1.

Непомнящий проиграл две партии. Ещё в двух партиях была зафиксирована ничья.

В то же время во второй полуфинальной паре норвежец Магнус Карлсен со счётом 3,5-2,5 обыграл китайца Дин Лижэня. Вторые матчи полуфиналов состоятся завтра, 1 июля.

Chessable Master — онлайн-турнир с призовым фондом $ 150 тыс. Это — третий турнир в туре, который организовал Карлсен. Общий призовой фонд тура составляет $ 1 млн. Первый турнир выиграл сам Карлсен, победителем второго турнира стал россиянин Даниил Дубов.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса турниры проходят лишь в онлайн-формате.