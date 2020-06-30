Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непомнящий проиграл Гири в первом полуфинальном матче шахматного турнира Chessable Masters

Непомнящий проиграл Гири в первом полуфинальном матче шахматного турнира Chessable Masters
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в первом полуфинальном матче шахматного онлайн-турнира Chessable Master. Матч завершился со счётом 3-1.

Непомнящий проиграл две партии. Ещё в двух партиях была зафиксирована ничья.

В то же время во второй полуфинальной паре норвежец Магнус Карлсен со счётом 3,5-2,5 обыграл китайца Дин Лижэня. Вторые матчи полуфиналов состоятся завтра, 1 июля.

Chessable Master — онлайн-турнир с призовым фондом $ 150 тыс. Это — третий турнир в туре, который организовал Карлсен. Общий призовой фонд тура составляет $ 1 млн. Первый турнир выиграл сам Карлсен, победителем второго турнира стал россиянин Даниил Дубов.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса турниры проходят лишь в онлайн-формате.

Гири стал соперником Непомнящего в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020