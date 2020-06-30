Непомнящий проиграл Гири в первом полуфинальном матче шахматного турнира Chessable Masters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов в первом полуфинальном матче шахматного онлайн-турнира Chessable Master. Матч завершился со счётом 3-1.
Непомнящий проиграл две партии. Ещё в двух партиях была зафиксирована ничья.
В то же время во второй полуфинальной паре норвежец Магнус Карлсен со счётом 3,5-2,5 обыграл китайца Дин Лижэня. Вторые матчи полуфиналов состоятся завтра, 1 июля.
Chessable Master — онлайн-турнир с призовым фондом $ 150 тыс. Это — третий турнир в туре, который организовал Карлсен. Общий призовой фонд тура составляет $ 1 млн. Первый турнир выиграл сам Карлсен, победителем второго турнира стал россиянин Даниил Дубов.
В настоящее время из-за пандемии коронавируса турниры проходят лишь в онлайн-формате.
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