Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА

Министерство спорта Российской Федерации направило письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу штрафа, наложенного на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счёт World Athletics будет перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо оплатить до 1 июля. О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных. Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

«Вопрос очень важный и для министерства, и для всей спортивной общественности, легкоатлетической общественности, мировой общественности. К сожалению, ВФЛА попала в очень сложное положение — нынешнее руководство несёт на себе груз ответственности за предыдущие неверные шаги, сделанные руководством. Положение осложнилось ситуацией с коронавирусом, экономическое положение ВФЛА значительно ухудшилось. Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определён советом World Athletics.

На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов — они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных. Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой об отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всём мире. Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и всё мировое сообщество», — цитирует Матыцина ТАСС.