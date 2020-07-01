Родион Гатауллин — о штрафе ВФЛА: бесконечные штрафы попахивают рэкетом из 1990-х

Призёр Олимпийских игр в прыжках с шестом Родион Гатауллин, в настоящее время работающий тренером, выразил сомнение в целесообразности выплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа World Athletics.

«По сути, мы должны заплатить $ 5 млн за то, чтобы пять человек выступили на остатках «Бриллиантовой лиги». Притом что ещё непонятно, состоятся ли вообще запланированные этапы, ведь ситуация с коронавирусом по-прежнему непростая. Ни одну из проблем эта выплата не решает. Заплатив сейчас $ 5 млн, мы всё равно должны будем ещё $ 5 млн плюс ещё около $ 2 млн за работу комиссии Руне Андерсена. Лучше уж заплатить тогда, когда мы станем понимать, что вообще будет с нашим спортом в целом. В ситуации с Лысенко мы сами виноваты. Но и со стороны международной федерации нам противостоят не самые порядочные джентльмены. Все эти бесконечные штрафы попахивают рэкетом из 1990-х», — приводят слова Гатауллина «Известия».