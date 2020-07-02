Валентин Балахничёв: World Athletics сделали из России дойную корову

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).



«Не нужно было вообще платить World Athletics с самого начала. Ведь World Athletics по своей конституции должна оказывать содействие. А сейчас эта организации решила сделать из России дойную корову и продолжает это делать. Ведь с самого начала всё было выплачено и выполнена дорожная карта, а потом возникли новые обстоятельства, которые аннулировали прежние договоренности. И сейчас, убежден, у государства возникает вопрос: ну хорошо, 5 миллионов – это конец истории? А оказывается, нет, тут ещё миллион долларов взялся, потом ещё оплата всех расходов. World Athletics хорошо жить за счет России.



Надо договориться, что, если мы заплатим 5 миллионов, на этом всё заканчивается и мы начинаем новую эру, всё остаётся в прошлом. Конечно, придётся заплатить эту сумму, но при этом нужно подписать соглашение, что этот платеж последний и на этом всё, останавливаться. Правда, об этом нужно было договариваться заранее, а не просить деньги у государства, у которого есть определенные вопросы. Ведь один раз нас обманули. Где гарантии, что нас снова не обманут?» — цитирует Балахничёва «Р-Спорт».

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.