Российская шахматистка Гунина вышла в финал Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Валентина Гунина пробились в финал второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.



В полуфинальной встрече она со счётом 6,5:4,5 нанесла поражение соотечественнице Екатерине Лагно.



За победу в турнире Валентина поспорит с украинской шахматисткой Анной Ушениной, которая со счётом 8:7 переиграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех. Финальный матч состоится 5 июля.



Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.

Параллельно с Women's Speed Chess Championship проходит мужской аналог онлайн-Гран-при, организатором которого является Магнус Карлсен. На третьем этапе соревнований лучший результат среди россиян показал Ян Непомнящий, пробившийся в полуфинал.