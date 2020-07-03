Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российская шахматистка Гунина вышла в финал Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Гунина вышла в финал Women's Speed Chess Championship
Другие / Шахматы 0

Российская шахматистка Валентина Гунина пробились в финал второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.

В полуфинальной встрече она со счётом 6,5:4,5 нанесла поражение соотечественнице Екатерине Лагно.

За победу в турнире Валентина поспорит с украинской шахматисткой Анной Ушениной, которая со счётом 8:7 переиграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех. Финальный матч состоится 5 июля.

Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.

Параллельно с Women's Speed Chess Championship проходит мужской аналог онлайн-Гран-при, организатором которого является Магнус Карлсен. На третьем этапе соревнований лучший результат среди россиян показал Ян Непомнящий, пробившийся в полуфинал.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020