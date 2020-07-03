Российская шахматистка Гунина вышла в финал Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Валентина Гунина пробились в финал второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.
В полуфинальной встрече она со счётом 6,5:4,5 нанесла поражение соотечественнице Екатерине Лагно.
За победу в турнире Валентина поспорит с украинской шахматисткой Анной Ушениной, которая со счётом 8:7 переиграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех. Финальный матч состоится 5 июля.
Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.
Параллельно с Women's Speed Chess Championship проходит мужской аналог онлайн-Гран-при, организатором которого является Магнус Карлсен. На третьем этапе соревнований лучший результат среди россиян показал Ян Непомнящий, пробившийся в полуфинал.
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