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Женский Кубок мира по шахматам перенесён на 2021 год

Женский Кубок мира по шахматам перенесён на 2021 год
Другие / Шахматы 0

На онлайн-заседании совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) было принято решение о переносе женского Кубка мира на апрель 2021 года при условии подписания дополнительного соглашения с организаторами, сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Сроки проведения мужского Кубка мира, запланированного на август 2021 года, не претерпели изменений.

ФИДЕ подтвердила, что место и время проведения второго круга турнира претендентов, проведение которого было прервано в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, будет определено в июле.

Кроме того, совет ФИДЕ продолжает отслеживать ситуацию с матчем за звание чемпиона мира в Дубае, который может быть перенесён на весну или осень 2021 года. Ранее о переносе матча за шахматную корону на 2021 год сообщил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Президент ФИДЕ объявил о переносе матча за звание чемпиона мира по шахматам на 2021-й
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