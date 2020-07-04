Женский Кубок мира по шахматам перенесён на 2021 год

На онлайн-заседании совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) было принято решение о переносе женского Кубка мира на апрель 2021 года при условии подписания дополнительного соглашения с организаторами, сообщается на официальном сайте ФИДЕ.
Сроки проведения мужского Кубка мира, запланированного на август 2021 года, не претерпели изменений.
ФИДЕ подтвердила, что место и время проведения второго круга турнира претендентов, проведение которого было прервано в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, будет определено в июле.
Кроме того, совет ФИДЕ продолжает отслеживать ситуацию с матчем за звание чемпиона мира в Дубае, который может быть перенесён на весну или осень 2021 года. Ранее о переносе матча за шахматную корону на 2021 год сообщил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
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