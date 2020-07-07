«Индейцы должно быть очень злы». Трамп — о переименовании клубов из-за обвинений в расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о переименовании клубов NFL «Вашингтон Редскинзи» и «Кливленд Индиенс» из-за обвинений в расизме.

«Они называют команды из силы, а не из слабости, но теперь «Вашингтон Редскинзи» и «Кливленд Индиенс», легендарные спортивные франшизы, выглядят так, как будто они будут менять свои имена, чтобы быть политкорректными. Индейцы, как и Элизабет Уоррен, должны быть очень злы прямо сейчас!» — написал Трамп в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Редскинз» проведёт глубокий анализ своего названия, по итогам которого может произойти переименование организации. Помимо общественного давления у «вашингтонских краснокожих» проблемы со спонсорами. Компания FedEx, владеющая правами на название стадиона команды, попросила клуб сменить название. Аналогичная просьба поступила и из фирмы Nike, которая поставляет экипировку команде. С обращением выступила и компания PepsiCo, являющаяся партнёром клуба: «Считаем, настало время перемен».