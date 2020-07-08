Подписчик сравнил Юлию Ефимову с Алёнушкой с картины Васнецова. Фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова выложила на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка мило улыбается.
«Вставай и сияй», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.
Один из подписчиков сказал, что Ефимова на этом фото напоминает ему Алёнушку с известной картины Виктора Васнецова.
«Почему-то у меня это фото ассоциируется с картиной Васнецова «Алёнушка» (на камне)», — написал он в комментариях к соответствующему посту.
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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