Шишкина: хочется, чтобы тебя обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поздравила своих подписчиков с днём семьи, любви и верности.



«Мотивация, стойкость, целеустремлённость, железная воля и стальной характер. Всё это про меня, но…

⠀

Несмотря на всю внутреннюю силу, мне иногда так хочется побыть просто девочкой. Милой, слабой и беззащитной. Хочется, чтобы меня обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая.

⠀

Особенно сегодня, в день любви, семьи и верности», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видеозапись доступна в «инстаграме» Аллы Шишкиной.



Помимо двух олимпийских медалей 30-летняя синхронистка на протяжении карьеры выиграла 12 чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы.