Шишкина: хочется, чтобы тебя обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поздравила своих подписчиков с днём семьи, любви и верности.
«Мотивация, стойкость, целеустремлённость, железная воля и стальной характер. Всё это про меня, но…
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Несмотря на всю внутреннюю силу, мне иногда так хочется побыть просто девочкой. Милой, слабой и беззащитной. Хочется, чтобы меня обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая.
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Особенно сегодня, в день любви, семьи и верности», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Видеозапись доступна в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
Помимо двух олимпийских медалей 30-летняя синхронистка на протяжении карьеры выиграла 12 чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы.
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