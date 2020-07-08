Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шишкина: хочется, чтобы тебя обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая

Шишкина: хочется, чтобы тебя обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поздравила своих подписчиков с днём семьи, любви и верности.

«Мотивация, стойкость, целеустремлённость, железная воля и стальной характер. Всё это про меня, но…

Несмотря на всю внутреннюю силу, мне иногда так хочется побыть просто девочкой. Милой, слабой и беззащитной. Хочется, чтобы меня обняли, пожалели и сказали, какая ты славная и красивая.

Особенно сегодня, в день любви, семьи и верности», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видеозапись доступна в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

Помимо двух олимпийских медалей 30-летняя синхронистка на протяжении карьеры выиграла 12 чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020