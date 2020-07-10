Никита Нагорный сфотографировался со львёнком

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как ему удалось познакомиться и сфотографироваться со львёнком.
«Видели на днях в «сториз» львёнка? Нет, мы не решили завести себе котика, как многие подумали. Это дети львов из зоопарка, их отдают на вынашивание людям, чтобы они привыкали к человеку и не были агрессивными.
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С одной стороны, диким животным трудно без их природной среды обитания жить в несколько ограниченном пространстве. С другой стороны, весь процесс контролируется профессионалами, в зоопарке создают максимально удобные для львят условия и заботятся о них. И вот ещё интересный факт — средний возраст львов в зоопарках — 20 лет, а в дикой природе — всего 8.
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А как вы относитесь к зоопаркам? (Где взял львёнка, не скажу)», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
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