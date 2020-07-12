Олег Матыцин — о ситуации с долгом ВФЛА: World Athletics берёт в заложники спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), которая не смогла своевременно выплатить штраф World Athletics в размере $ 5 млн, из-за чего российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
«Позиция World Athletics, по моему мнению, не совсем конструктивна. Сейчас экономическая составляющая деятельности, в том числе и World Athletics, очень пессимистична: у них не поступило финансирования. Чемпионат мира и Олимпийские игры не состоялись, как и другие турниры. Но это не повод налагать санкции только за то, что наша федерация не может оплатить взнос. Спорт не упирается в деньги.
ВФЛА предлагает рассрочить платёж, перенести оплату, что в сегодняшнее время абсолютно объективно. Федерация готова выполнять санкционные условия, работать по «дорожной карте», которую предложила World Athletics. А World Athletics в ответ берёт в заложники спортсменов, которые уж точно не должны нести ответственность за действия прежнего руководства.
Президент World Athletics лорд Коэ сейчас является кандидатом в члены МОК. И его решение по российским атлетам — демонстрация полной деформации олимпийского сознания. Это абсолютное убийство философии барона Пьера де Кубертена», — приводит слова Матыцина «Российская газета».
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