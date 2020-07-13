«А вы бы надели такое?» Чемпионка ОИ Шишкина показала фото экстравагантных купальников
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина опубликовала в «Инстаграме» фотогалерею, посвящённую экстравагантным купальникам.
«А вы бы надели такое? Подборка экстравагантных купальников, для самых взыскательных модниц, или просто модели-приколы.
Как думаете, что бы мне сказали тренеры и девчонки, если бы я пришла на тренировку в купальнике, как на 2-м и 6-м фото?» — написала она, прикрепив текст к фотографиям купальников.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
В комментариях отметилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.
«Я бы спросила: «Где такой купить?» — написала она.
«Вместе бы красивые ходили», — ответила ей Шишкина.
Чемпионка ОИ Шишкина рассказала, как стеснялась, когда впервые в жизни сдавала допинг-тест
- 13 июля 2020
-
15:20
- 12 июля 2020
-
22:17
-
20:48
-
20:28
-
19:50
-
18:49
-
10:45
- 11 июля 2020
-
17:04
-
15:16
-
14:20
-
12:13
-
00:21
- 10 июля 2020
-
22:00
-
21:43
-
19:51
-
18:40
-
18:05
-
16:31
-
14:24
-
12:38
-
12:25
-
10:43
-
10:30
-
07:14
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:43
-
21:18
-
20:40
-
19:23
-
18:42
-
16:00
-
15:55
-
14:28
-
14:03
-
13:50
Партнерский контент