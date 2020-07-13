«А вы бы надели такое?» Чемпионка ОИ Шишкина показала фото экстравагантных купальников

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина опубликовала в «Инстаграме» фотогалерею, посвящённую экстравагантным купальникам.

«А вы бы надели такое? Подборка экстравагантных купальников, для самых взыскательных модниц, или просто модели-приколы.

Как думаете, что бы мне сказали тренеры и девчонки, если бы я пришла на тренировку в купальнике, как на 2-м и 6-м фото?» — написала она, прикрепив текст к фотографиям купальников.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

В комментариях отметилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.

«Я бы спросила: «Где такой купить?» — написала она.

«Вместе бы красивые ходили», — ответила ей Шишкина.