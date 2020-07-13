Безуглов решил подать в суд на ВФЛА. Ранее его лишили должности вице-президента

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов объявил, что принял решение обратиться в суд с двумя исками: о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.
Напомним, ранее Безуглова по решению президиума ВФЛА лишили должности вице-президента организации за многочисленные нарушения кодекса этики, при этом он остался членом президиума.
«В пресс-релизе ВФЛА и в комментариях президента федерации Евгения Юрченко звучит, что я был лишен должности за многочисленные нарушения этики. Я считаю, что это утверждение не соответствует действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками: о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства», — цитирует Безуглова «Р-Спорт».
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