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Горнолыжный курорт Скво-Вэлли могут переименовать. Слово «скво» оскорбляет индейцев

Горнолыжный курорт Скво-Вэлли могут переименовать. Слово «скво» оскорбляет индейцев
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (штат Калифорния, США) может быть переименован, поскольку в названии присутствует слово «скво», которое представители коренного населения Америки считают оскорбительным. Об этом сообщает издание Yahoo Sports.

Изначально слово «скво» не несло негативной коннотации и означало просто «женщина», однако с течением времени превратилось в женоненавистнический и расистский термин.

Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Олимпийские игры.

Напомним, ранее стало известно, что клуб «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins), выступающий в Национальной футбольной лиге США, объявил о смене названия и логотипа, так как они считаются оскорбительными для коренных американцев.

Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа
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