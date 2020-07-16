Горнолыжный курорт Скво-Вэлли могут переименовать. Слово «скво» оскорбляет индейцев

Известный горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (штат Калифорния, США) может быть переименован, поскольку в названии присутствует слово «скво», которое представители коренного населения Америки считают оскорбительным. Об этом сообщает издание Yahoo Sports.

Изначально слово «скво» не несло негативной коннотации и означало просто «женщина», однако с течением времени превратилось в женоненавистнический и расистский термин.

Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Олимпийские игры.

Напомним, ранее стало известно, что клуб «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins), выступающий в Национальной футбольной лиге США, объявил о смене названия и логотипа, так как они считаются оскорбительными для коренных американцев.