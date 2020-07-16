Горнолыжный курорт Скво-Вэлли могут переименовать. Слово «скво» оскорбляет индейцев
Известный горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (штат Калифорния, США) может быть переименован, поскольку в названии присутствует слово «скво», которое представители коренного населения Америки считают оскорбительным. Об этом сообщает издание Yahoo Sports.
Изначально слово «скво» не несло негативной коннотации и означало просто «женщина», однако с течением времени превратилось в женоненавистнический и расистский термин.
Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Олимпийские игры.
Напомним, ранее стало известно, что клуб «Вашингтон Редскинс» (Washington Redskins), выступающий в Национальной футбольной лиге США, объявил о смене названия и логотипа, так как они считаются оскорбительными для коренных американцев.
Футбольный «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия и логотипа
- 16 июля 2020
-
09:18
- 15 июля 2020
-
23:18
-
22:02
-
21:30
-
21:12
-
20:56
-
20:07
-
20:00
-
19:41
-
19:24
-
18:45
-
17:42
-
13:51
-
10:58
-
09:36
- 14 июля 2020
-
22:07
-
21:00
-
18:25
-
17:46
-
13:39
-
10:35
-
09:36
-
09:18
- 13 июля 2020
-
23:24
-
21:44
-
21:19
-
20:33
-
18:17
-
18:09
-
17:57
-
16:55
-
16:47
-
15:47
-
15:20
- 12 июля 2020
-
22:17
Партнерский контент