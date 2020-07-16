Лебедева: должность главы ВФЛА — расстрельная. Сейчас положение просто безнадёжное

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала отставку Евгения Юрченко с поста главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«С выборами в ВФЛА ситуация такая: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Выбирай не выбирай, выбирай сейчас или позже, долг, который увеличился, нужно платить, иначе ситуация с места не сдвинется. Кто бы ни пришел сейчас, ему придется решать задачу с выплатой. Будет сейчас в руководстве исполняющий обязанности или избранный президент, главное — решить ситуацию с долгом.
Юрченко не с того начал — была история с комиссией атлетов, уход Эдуарда Безуглова. Вместо того чтобы предпринимать какие-то значимые шаги, говорилось о желании судиться с прессой. Не те шаги предпринимались, не на то распылялся. Психологической устойчивости у него не оказалось, он не туда направлял энергию, в итоге мы потеряли время. И сейчас, если придет кто-то из президиума, из его команды, не знаю, изменит ли это что-то. Есть проблема — долг. Пока она есть, нас будут игнорировать и мы начнем терять молодёжь. Матвей Волков уже заявил о намерении выступать за Белоруссию.
В противном случае этот человек станет очередным главой, который порулит несколько месяцев и вынужден будет уйти с позором, ситуация ведь накаляется и накаляется, недовольство копится, спортсмены будут уходить — кто-то менять гражданство, кто-то закончит карьеру. Должность главы ВФЛА — расстрельная, и ответственности только прибавляется. Если найдётся тот, кто с этим справится, будет героем для нашего легкоатлетического сообщества, но сейчас положение просто безнадёжное», — цитирует Лебедеву «Р-Спорт».
Юрченко будет руководить ВФЛА до 28 июля. Начиная с 29 июля исполнять обязанности главы организации будет Алексей Плотников.
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