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Бородавко — о задачах Большунова: медали чемпионата мира и повторение прошлогодних успехов

Бородавко — о задачах Большунова: медали чемпионата мира и повторение прошлогодних успехов
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о подготовке подопечных к новому сезону после вынужденной паузы в тренировках в связи с коронавирусом.

«В определённой степени самоизоляция повлияла на спортсменов. Многие из них не смогли выехать на заслуженный отдых после прошлого соревновательного сезона. Приходилось восстанавливаться в домашних условиях.

Во многих регионах было невозможно вообще выходить на улицу. Но все эти сложности спортсмены преодолели.

Главная мотивация – это стремление самого спортсмена на каждом старте завоёвывать медали, выигрывать, вписывать свою фамилию в историю лыжного спорта. То, что ты завоевал в прошлом сезоне, – это уже прошлое, нужно двигаться вперёд. Есть ещё непокоренные вершины.

Моя задача как тренера – раскрыть каждого спортсмена. Если Александр Большунов заявил о себе как о специалисте в дистанционных гонках классическим стилем, то, к примеру, Александр Терентьев – это прежде всего спортсмен спринтерского направления, но тоже предпочитает классику.

Исходя из этого Большунову ставятся задачи: подтянуть коньковый ход, стать универсальным спортсменом, успешно выступать как в спринте, так и на длинных дистанциях, постараться повторить успехи прошлого сезона, а также подготовиться к чемпионату мира и занять там место на пьедестале.

А наша задача с Терентьевым – это как минимум выходить в полуфиналы и финалы и бороться за призовые места на этапах Кубка мира», – цитирует Бородавко Спорт Архангельской области в своём паблике «ВКонтакте».

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