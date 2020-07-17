Бородавко — о задачах Большунова: медали чемпионата мира и повторение прошлогодних успехов

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о подготовке подопечных к новому сезону после вынужденной паузы в тренировках в связи с коронавирусом.



«В определённой степени самоизоляция повлияла на спортсменов. Многие из них не смогли выехать на заслуженный отдых после прошлого соревновательного сезона. Приходилось восстанавливаться в домашних условиях.



Во многих регионах было невозможно вообще выходить на улицу. Но все эти сложности спортсмены преодолели.



Главная мотивация – это стремление самого спортсмена на каждом старте завоёвывать медали, выигрывать, вписывать свою фамилию в историю лыжного спорта. То, что ты завоевал в прошлом сезоне, – это уже прошлое, нужно двигаться вперёд. Есть ещё непокоренные вершины.



Моя задача как тренера – раскрыть каждого спортсмена. Если Александр Большунов заявил о себе как о специалисте в дистанционных гонках классическим стилем, то, к примеру, Александр Терентьев – это прежде всего спортсмен спринтерского направления, но тоже предпочитает классику.



Исходя из этого Большунову ставятся задачи: подтянуть коньковый ход, стать универсальным спортсменом, успешно выступать как в спринте, так и на длинных дистанциях, постараться повторить успехи прошлого сезона, а также подготовиться к чемпионату мира и занять там место на пьедестале.



А наша задача с Терентьевым – это как минимум выходить в полуфиналы и финалы и бороться за призовые места на этапах Кубка мира», – цитирует Бородавко Спорт Архангельской области в своём паблике «ВКонтакте».