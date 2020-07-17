«Никогда такого не было, и вот опять». Шубенков раскритиковал ВФЛА за бездействие

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) за бездействие. Спортсмен прокомментировал новость о том, что первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля, который официально объявил об отставке 13 июля.

«Никогда такого не было, и вот опять. ВФЛА сидит без дела месяц и всё ждёт у моря погоды», — написал Шубенков в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, Юрченко ушёл из организации после того, как ВФЛА не выплатила штраф в размере $ 5 млн за нарушения антидопинговых правил. Из-за невыплаты штрафа в World Athletics сообщили, что временно приостанавливают рассмотрение заявок российских легкоатлетов для получения нейтрального статуса. Без нейтрального статуса россияне не смогут выступать на международных соревнованиях.