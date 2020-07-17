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«Никогда такого не было, и вот опять». Шубенков раскритиковал ВФЛА за бездействие

«Никогда такого не было, и вот опять». Шубенков раскритиковал ВФЛА за бездействие
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) за бездействие. Спортсмен прокомментировал новость о том, что первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля, который официально объявил об отставке 13 июля.

«Никогда такого не было, и вот опять. ВФЛА сидит без дела месяц и всё ждёт у моря погоды», — написал Шубенков в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, Юрченко ушёл из организации после того, как ВФЛА не выплатила штраф в размере $ 5 млн за нарушения антидопинговых правил. Из-за невыплаты штрафа в World Athletics сообщили, что временно приостанавливают рассмотрение заявок российских легкоатлетов для получения нейтрального статуса. Без нейтрального статуса россияне не смогут выступать на международных соревнованиях.

И. о. президента ВФЛА станет Алексей Плотников
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