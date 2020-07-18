Александра Солдатова показала растяжку, сидя на брусчатке Красной площади в Москве

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в белую футболку и жёлтые шорты, продемонстрировала растяжку, сидя на брусчатке на Красной площади в Москве. Задорно улыбаясь, Александра высунула язык и подняла вверх правую руку. За спиной Солдатовой — Спасская башня Кремля.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились улыбкой гимнастки.
rustammekhtiev7230: «В центре города красиво, но ты красивее».
iratidlv: «Всегда лучше, когда ты улыбаешься».
reinascimento1965: «С улыбкой по жизни, которая прекрасна».
antonio_molinad: «Самая очаровательная мечта, ставшая явью».
denzal__washington: «У вас всегда такое хорошее настроение?!»
vasiliipopesku30: «Маленькая крутяшка-обаяшка».
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