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Поздняков: менять гражданство ради Олимпиады — 2020 в принципе нереально

Поздняков: менять гражданство ради Олимпиады — 2020 в принципе нереально
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявления ряда легкоатлетов о желании сменить спортивное гражданство в связи с проблемами ВФЛА.

Безусловно, меня очень сильно беспокоят разговоры о смене гражданства нашими спортсменами. Считаю, что эти разговоры и попытки, как минимум, преждевременны, потому что существует ещё ряд механизмов по защите прав и интересов наших спортсменов. Но в целом мир спорта достаточно космополитичен. Если спортсмены не попадают в основной состав сборной в той или иной дисциплине, они переходят в другие национальные команды, как это происходит, например, в спортивной борьбе, фигурном катании, биатлоне.

Здесь нельзя, да и не имеет смысла зажимать спортсменов в рамки, искусственно ограничивать их личный выбор. мы с уважением относимся к такого рода решениям. Те аргументы, которые, особенно молодые спортсмены, приводят в пользу смены своего спортивного гражданства, мы принимаем во внимание, но тем не менее я считаю, что спешить не нужно. Это же не просто переселиться из города в город или переехать из района в район. Задача сложная и комплексная.

Учитывая трёхлетний карантин после смены гражданства, под Олимпиаду в Токио сделать это в принципе нереально. Более 50% квот суммарно уже разыграны, осталось небольшое количество, поэтому говорить о том, что эта ситуация может иметь массовый характер, не приходится просто по причине того, что даже если кто-то из спортсменов перейдет в сборную другой страны, ещё не факт, что он отберется и получит эти квоты", — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

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