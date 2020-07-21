Судья по спортивной гимнастике Иванова: на ОИ-1980 из «Лужников» вывезли с автоматчиками

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, работавшая судьёй на Олимпийских играх 1980 года в Москве, вспомнила, как работала на соревнованиях. Иванова отметила несколько ошибок мирового лидера румынки Нади Команечи. Из-за этого золотую медаль завоевала советская спортсменка Елена Давыдова. Из-за судейства Иванову возненавидели в Румынии.
«Я в тот момент была в некотором ненормальном состоянии после всего пережитого, мало что понимала, но мне объяснили, что, если выйду со стадиона сразу, болельщики румынской команды просто меня растерзают. В итоге меня вывезли из «Лужников» в два или три часа ночи, через директорский вход, с автоматчиками.
Они меня сопроводили в машину и под охраной привезли домой. А наутро центральная румынская газета, где на первой странице всегда был только Николаэ Чаушеску, выходит с фотографиями: Чаушеску, Надя Команечи, а внизу — физиономия Лидии Гавриловны Ивановой. Врага румынского народа, не иначе», — цитирует Иванову «RT на русском».
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