Алла Шишкина: я ругаюсь матом, и мне не стыдно

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась, что иногда не сдерживается в выражениях. Спортсменка рассказала о случаях, которые заставили её использовать матерные фразы.
«Я ругаюсь матом. Вы не видите этого в моих постах и «сториз», но я это делаю. И знаете что? Мне не стыдно.
Бывают ситуации, когда без мата просто не обойтись. Приведу примеры.
Я спокойно ехала по дороге, притормозила перед лежачим полицейским и… получила удар в задний бампер. Это было настолько неожиданно и неприятно, что я просто не смогла сдержаться.
Я в один год утопила два 10-х айфона, которые вроде как водные.⠀
Ну и, наконец, Олимпийские игры, до которых оставалось всего четыре месяца, перенесли ещё на год. Классная новость, правда? Реакция понятна.⠀
Но, честно говоря, меня удивляет, что популярные блогеры и молодые музыканты, которые практически разговаривают на мате и пропагандируют его своим творчеством, пользуются такой популярностью у молодого поколения», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
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