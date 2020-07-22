Перенесённый чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге может пройти в конце ноября

Чемпионат Европы по самбо 2020 года, который пройдёт в Екатеринбурге, может состояться в конце осени. Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), ориентировочными датами проведения соревнований утверждены 27-29 ноября.
Об утверждении Екатеринбурга в качестве города — хозяина чемпионата Европы стало известно в мае 2019 года. Изначально соревнования должны были пройти 21-25 мая 2020 года, однако они были перенесены на неопределённый срок из-за распространения коронавируса.
«Сегодня мы наблюдаем, как переносятся и отменяются соревнования в различных видах спорта. К сожалению, самбо здесь не стало исключением. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с распространением вируса COVID-19 в будущем, поэтому организаторам соревнований очень сложно что-то планировать. Кто-то переносит турниры на другие даты, кому-то приходится их вовсе отменять. Конечно, мы все понимаем важность состязаний для самбистов, однако здоровье спортсменов и всех участников соревнований всё же важнее», – заявил президент FIAS Василий Шестаков.
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