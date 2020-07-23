РУСАДА обвинило ОКР в попытке нарушить российское законодательство

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) выступили с заявлением по поводу реакции Олимпийского комитета России (ОКР) на обвинение со стороны главы РУСАДА Юрия Гануса.
«Нам остаётся только сожалеть о том, что представители ОКР, запустившие механизм дискредитации РУСАДА, видя очевидные проблемы в представленном огласке самими учредителями отчёте, не только не пытаются найти конструктивный выход из смоделированной ими ситуации, а продолжает эскалацию, основанную на недостоверном отчёте, который был заказан представителями ОКР.
Очередные попытки представителей ОКР говорить о том, что представленные РУСАДА доводы являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, несостоятельны, т. к. мы дали детальные, аргументированные доводы, основанные на реальных документах, а не на домыслах и предположениях, по всем существенным вопросам обвинений.
РУСАДА, наоборот, не только не отвлекает внимание, а привлекает и концентрирует внимание на всех «вероятностных» заключениях аудитора и том, как вёлся анализ и делались выводы по каждому значимому аспекту.
Складывается впечатление, что либо представители ОКР читают другой документ, раскрывающий наши доводы, либо никакие доводы РУСАДА представителей ОКР не интересуют на пути к определённой ими цели.
Это только подтверждает истинные намерения учредителей достичь своей цели любой ценой, в нарушение не только российского законодательства, но и международного антидопингового стандарта по защите персональных данных. Всё это свидетельствует о том, что представители ОКР, реализующие свои цели, не стремятся вести диалог на базе взаимного уважения и доверия», — отмечается в заявлении РУСАДА.
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