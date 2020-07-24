Алла Шишкина: никогда не видела для себя возможности завести ребёнка, оставаясь в сборной

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, когда планирует стать матерью.

«Вите 33, мне 30. Мы знакомы 10 лет, из них три года в официальном браке. У нас есть где жить, мы оба работаем и сами обеспечиваем нашу семью. У нас два кота, любовь и взаимопонимание. Во всей этой семейной идиллии не хватает только ребёнка.

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Все наши ровесники уже обзавелись потомством. У многих уже двое, а то и трое ребятишек. Поэтому мне совершенно понятны их вопросительные взгляды и вопросы.

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В последний год я отшучивалась ответом: «Вот только заканчивается наше финальное выступление на Олимпийских играх в Токио, и мы сразу же едем в гостиницу работать над расширением семьи». Муж тоже собирался быть на соревнованиях. И тут бах, Игры перенесли ещё на год, а с ними и планы о пополнении.

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Никогда не видела для себя возможности завести ребёнка, оставаясь в сборной. Я из тех женщин, которые хотели бы быть с чадом как можно больше времени, поэтому я даже не задумывалась о том, чтобы родить, а потом снова вернуться в спорт», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Аллы Шишкиной в "Инстаграме".