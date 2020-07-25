Российский легкоатлет Иванюк заявил, что Смоленск не готов принимать чемпионат России

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата России по лёгкой атлетике из Чебоксар в Смоленск.
«То, что чемпионат России могут провести в Смоленске, — классная новость. Впрочем, если быть объективным, наш стадион совсем не готов к проведению этих соревнований. К примеру, посмотрите на сектор для прыжков в высоту, где резина ходит практически везде. В целом стадион не готов, поэтому проведение на нём чемпионата России не является хорошей идеей», — заявил Иванюк в эфире своего «инстаграма».
27-летний прыгун является уроженцем Смоленской области. В 2019 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Дохе (Катар). Годом ранее взял бронзу на европейском первенстве в Берлине (Германия).
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