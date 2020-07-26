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Магнус Карлсен после шестого тура вновь стал единоличным лидером турнира Legends of Chess

Магнус Карлсен после шестого тура вновь стал единоличным лидером турнира Legends of Chess
Другие / Шахматы 0

На супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии шестого тура. По итогам тура норвежец Магнус Карлсен вновь стал единоличным лидером.

26 июля Карлсен обыграл китайца Дин Лижэня 2,5-1,5 (счёт в матче 3-0). Перед шестым туром Карлсен делил первую строчку с россиянином Яном Непомнящим. Но российский гроссмейстер победил представителя Индии Виши Ананда лишь на тай-брейке — 3:2 (2:1).

Ещё один россиянин Владимир Крамник нанёс поражение израильтянину Борису Гельфанду 3-2 (2-1).

Представитель Нидерландов Аниш Гири обыграл венгра Петера Леко 2,5-1,5 (3-0). А россиянин Пётр Свидлер нанёс поражение украинцу Василию Иванчуку 3-2 (2-1).

Карлсен после шестого тура занимает первое место, набрав 17 очков из 18 возможных. Непомнящий находится на втором месте (16), а Крамник — на третьем (12).

Непомнящий догнал Карлсена на супертурнире Legends of Chess
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