Магнус Карлсен после шестого тура вновь стал единоличным лидером турнира Legends of Chess

На супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии шестого тура. По итогам тура норвежец Магнус Карлсен вновь стал единоличным лидером.
26 июля Карлсен обыграл китайца Дин Лижэня 2,5-1,5 (счёт в матче 3-0). Перед шестым туром Карлсен делил первую строчку с россиянином Яном Непомнящим. Но российский гроссмейстер победил представителя Индии Виши Ананда лишь на тай-брейке — 3:2 (2:1).
Ещё один россиянин Владимир Крамник нанёс поражение израильтянину Борису Гельфанду 3-2 (2-1).
Представитель Нидерландов Аниш Гири обыграл венгра Петера Леко 2,5-1,5 (3-0). А россиянин Пётр Свидлер нанёс поражение украинцу Василию Иванчуку 3-2 (2-1).
Карлсен после шестого тура занимает первое место, набрав 17 очков из 18 возможных. Непомнящий находится на втором месте (16), а Крамник — на третьем (12).
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