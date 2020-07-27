Родченков дал первое с 2019 года интервью. Он замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью для BBC. Это стало первым его интервью с осени 2019 года.

Журналисты связались с Родченковым с помощью видеозвонка в Zoom. Во время интервью его лицо было замотано шарфом, а также скрыто под шляпой и тёмными очками. Информатор ВАДА признался, что теперь его невозможно узнать: он сменил не только внешность, но и манеру поведения и жестикуляцию.

Фото: BBC

Сообщается, что Родченков по-прежнему скрывается где-то в США, потому что опасается преследования со стороны российских спецслужб.

30 июля выйдет автобиографическая книга «Дело Родченкова» (The Rodchenkov Affair), которая имеет подзаголовок «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».