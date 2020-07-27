Лебедев: Родченков не сказал, что США придумали допинг из экскрементов, найденных на Луне?

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал интервью с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

«От его рассказов все устали. Если СМИ, интернет, телевидение будут меньше уделять внимание этому человеку, замотанному в шарф, будет только лучше. Он уже вылил все ушаты дерьма. Последние годы он занимается просто повторением. Родченков отрабатывает доверие и, возможно, финансы, которые он получил, когда вылил дерьмо на Россию. Да, проблема допинга в России есть. Лучше искать пути их решения, а не слушать этого человека. Он начал говорить про лабораторию на корабле в 1984 году. А Родченков не говорил, что американцы придумали допинг из экскрементов, которые нашли на луне? Допинг есть везде, во всех странах. Текущие спортивные достижения неподвластны людям без него. Просто кого-то ловят, а кого-то нет», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.