Губерниев: жду слова Родченкова, что он подстроил аварию в Чернобыле – скрыть лабораторию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

«Следуя логике Родченкова, СССР ввёл войска в Афганистан, чтобы выиграть Олимпиаду в 1980 году, и самолёт сбил ради того, чтобы отвлечь всех от допинга. Это всё очень интересно, но я жил в то время, мы тогда стояли на пороге ядерной войны. Не думаю, что руководители обсуждали вопрос допинга в нашей сборной. Наша не поездка в США — это абсолютно политическая история. Фантазии кудрявого Веснухина в данной ситуации будут только прогрессировать. Жду продолжения, что он скажет, что берлинская стена рухнула, чтобы скрыть наши допинговые дела, что Родченков сам подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории.



Я не думаю, что это делает Григорий. Нет доказательств, что он вообще жив. Какой-то мужик рассылает подписи. У нас есть проблемы с допингом, но я восхищён, как моя страна, спортсмены и даже руководители с этим борются. Но есть перегибы: например, когда в социальных сетях мы поздравляем спортсменов с допинговым прошлым в их дни рождения. Хотя все иностранцы читают соцсети. Родченков и его больные фантазии — это одна история, а другое, как мы действуем допинговым правилам. В целом, меня всё устраивает. Но всё ещё есть экземпляры, которые пытаются это как-то оправдать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.