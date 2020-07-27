Юрий Ганус не исключил полного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил, что Россию могут полностью отстранить от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония), которые будут проходить в 2021 году. Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде.

«Слова Родченкова про отстранение России от Олимпиады? Это его позиция, и он её заявляет. Знаю позицию генерального директора ВАДА Оливье Ниггли. Перед исполкомом он просил, чтобы приняли решение о допуске наших чистых спортсменов.

Давайте дождемся решения CAS, но оно будет достаточно строгим и критерии по допуску будут гораздо строже, возможно, даже в два-три раза, чем раньше.

РУСАДА полностью соответствует всем требованиям ВАДА. На РУСАДА сейчас идут какие-то нападки, которые видят во всём мировом медиапространстве.

Напомню, избрание гендиректора РУСАДА является крайним критерием дорожной карты. Если меня сместят с должности, то произойдёт следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия. Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители ВАДА.

И возможное из вероятных последствий – прекращение тестирования. Но не мы принимаем решения, которые направлены против нас. Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков.

Напомню, представители РУСАДА входят в рабочую группу World Athletics, но это неквотируемые места. Мы там, потому что нас с Маргаритой Пахноцкой уважают», — цитирует Гануса Sport24.