Шишкина — о словах Родченкова: мерзко и противно. Ощущение, что я в параллельной вселенной

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором тот заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады в Токио.

«Я никогда в жизни не видела этого человека и не слышала о его существовании, до того момента, пока не начался скандал с поголовным отстранением наших спортсменов. Тогда он вдруг стал тем рупором и пупом земли, который по его словам, кормит всех спортсменов допингом и тщательно это скрывает на протяжении многих лет. Сказать, что я была в потрясении — это ничего не сказать!

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Перед Олимпийскими Играми в Рио мы в последний момент узнали, что нас всё-таки допустили и мы можем представлять Родину с флагом и гимном. Наши ребята выступали на зимних Играх в Пхёнчхане в статусе Олимпийских атлетов из России, без флага и гимна, федерацию лёгкой атлетики просто растоптали за все эти годы, пока тянется разбирательство.

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Я долго молчала, но сейчас, когда это дело снова набирает обороты, когда понятно, что всё это делается под Олимпиаду — молчать нет сил! Это жуткая несправедливость, которая коснулась уже многих ни в чём не повинных людей. Мы каждый день с ужасом открываем новости, чтобы прочитать какую ещё свинью нам подложит этот человек.

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В спорте высших достижений давно действуют жёсткие правила. Мы заполняем антидопинговый дневник Адамс и регулярно сдаём пробы в соревновательный и несоревновательный период. Какие ещё могут быть доказательства чистоты?



Почему те спортсмены, которые никогда не были уличены в применении запрещённых препаратов, тоже должны быть отстранены? Ведь именно к этому призывает Родченков!



Всё это мерзко и противно. У меня ощущение, что я нахожусь в какой-то параллельной вселенной. Мозг отказывается верить в то, что ни в чём не повинных людей могут жестоко наказать за преступления, которых они никогда не совершали», — написала Шишкина на своей странице в "Инстаграме".