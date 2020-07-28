Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Премьер-министр Норвегии — о Йохауг: фантастическая спортсменка и пример для подражания

Премьер-министр Норвегии — о Йохауг: фантастическая спортсменка и пример для подражания
Другие / Лыжный спорт 0

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2010 года в эстафете, 10-кратной чемпионке мира, двукратной обладательнице Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте Терезе Йохауг.

«Терезе — фантастическая спортсменка. У неё отличное чувство юмора. Думаю, она хороший пример для подражания. Она прикладывает много усилий, справляется как с успехом, так и с трудностями после всего, через что она прошла. В её ситуации многие бы сдались», — приводит слова Expressen.

Йохауг отреагировала на слова: «Это очень мило с её стороны. Я ценю это и хочу сказать ей большое спасибо. Мне очень нравится, что она следит за спортом. Для норвежского спорта это многое значит, ведь у нас есть премьер-министр, который может постоять за нас».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020