«Синаре», за которую забил дисквалифицированный игрок, не засчитали техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал засчитывать техническое поражение «Синаре» в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу с «Норильским Никелем». Клуб из Норильска требовал наказать соперника за участие в матче дисквалифицированного игрока «Синары» Сергея Сорокина.
В марте в матче с «КПРФ» Сорокин получил третью жёлтую карточку. В соответствии с регламентом Ассоциации мини-футбола России, игрок должен быть дисквалифицирован, так как карточки, полученные в регулярном чемпионате, переносятся на матчи плей-офф.
Матч «Синары» и «Норильского Никеля» закончился победой екатеринбуржцев со счётом 4:3. Сорокин открыл счёт.
КДК РФС отказался засчитывать техническое поражение, так как «Норникель» подал протест после истечения отведённого срока. В свою очередь клуб из Норильска настаивает на том, что КДК РФС должен был самостоятельно засчитать «Синаре» техническое поражение, не дожидаясь протеста.
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