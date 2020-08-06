Глава набсовета РУСАДА ответил на критику от ВАДА, обеспокоенного ситуацией с Ганусом

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) участвовало в разработке стандартов внутрикорпоративной этики для перезапуска РУСАДА, а теперь старается не замечать их нарушений. Ранее ВАДА выразило обеспокоенность в связи с рекомендацией набсовета РУСАДА уволить главу организации Юрия Гануса.
«Сейчас, когда мы говорим, что у нас есть вопросы, связанные с деятельностью антидопингового агентства, почему-то некоторые начинают вспоминать именно о том, что существует вопрос независимости. И говорят: «Вы не можете эту тему затрагивать, потому что это вопрос независимости».
В то же время эти критики забывают, что есть другие принципы, которые были разработаны, в частности то, что нужно согласовывать контракты, которые имеют определённый порог, по своему объёму, с наблюдательным советом, — об этом как-то забывается. И когда начинаешь говорить, что это действительно прямолинейное фактическое нарушение принципа корпоративных согласований процедур, все как-то об этом забывают и начинают вспоминать именно вопрос независимости», — цитирует Ивлева «RT на русском».
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